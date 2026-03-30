Gli Europei di Nuoto 2026 su Sky!

In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Su Sky e NOW oltre due settimane di competizioni con le 5 discipline acquatiche

Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW , offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico , tuffi , nuoto in acque libere , nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre . Dal 4 agosto , la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere . A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze . Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto , quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.

Due settimane di competizioni live su Sky

Sky Sport seguirà l’intero evento con una copertura editoriale completa: oltre alle dirette delle gare, non mancheranno studi dedicati, analisi, approfondimenti, ospiti e interviste. Tra queste, anche quella esclusiva a Sara Curtis, giovane talento del nuoto italiano classe 2006, tra le velociste più promettenti del panorama internazionale, in onda oggi su Sky Sport 24 e su Sky Sport Insider. Un racconto continuo e approfondito sarà disponibile anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali di @SkySport e @nowit