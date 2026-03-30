Gli Europei di Nuoto 2026 su Sky!

Gli Europei di Nuoto di Parigi 2026 su Sky!l'annuncio
In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Su Sky e NOW oltre due settimane di competizioni con le 5 discipline acquatiche
L'URLO DI SARA CURTIS: "RIEMPIAMO LE PISCINE CONTRO I PREGIUDIZI"
Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW, offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
Due settimane di competizioni live su Sky
Sky Sport seguirà l’intero evento con una copertura editoriale completa: oltre alle dirette delle gare, non mancheranno studi dedicati, analisi, approfondimenti, ospiti e interviste. Tra queste, anche quella esclusiva a Sara Curtis, giovane talento del nuoto italiano classe 2006, tra le velociste più promettenti del panorama internazionale, in onda oggi su Sky Sport 24 e su Sky Sport Insider. Un racconto continuo e approfondito sarà disponibile anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui canali social ufficiali di @SkySport e @nowit