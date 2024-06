Saranno 25 gli Azzurri in pedana a Basilea da martedì 18 a domenica 23 giugno per i Campionati Europei Assoluti di scherma. Al via tutti i prescelti per i Giochi Olimpici, con un’unica eccezione nel fioretto femminile, dove scenderà in pedana la campionessa europea in carica Martina Batini, riserva in patria nel fortissimo quartetto azzurro che gareggerà in Francia quest’estate.



In palio sei titoli continentali nelle prove individuali e altrettanti a squadre, ma anche punti preziosi per i Ranking su cui poi si costruiranno i tabelloni di eliminazione diretta delle Olimpiadi di Parigi. Si parte con spadiste e fiorettisti. Dall’arma guidata dal c.t. Stefano Cerioni le maggiori aspettative. La portabandiera azzurra Arianna Errigo sarà in pedana mercoledì 19 e domenica 23 giugno.

Convocati e programmi gare

Le prime tre giornate degli Europei di Basilea saranno dedicate alle gare individuali. Si comincerà martedì 18 giugno con la spada femminile che vedrà in pedana Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, e con il fioretto maschile in cui l’Italia sarà rappresentata da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e i campioni uscenti d’Europa e del mondo – rispettivamente – Filippo Macchi e Tommaso Marini.



Il giorno seguente (mercoledì 19 giugno) spazio al fioretto femminile con la portabandiera olimpica Arianna Errigo, la campionessa del mondo in carica Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini. Al debutto anche gli sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre. Giovedì 20 giugno in pedana gli spadisti: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara; e infine la sciabola femminile con le azzurre Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi.



Dal 21 al 23 spazio alle gare a squadre. Venerdì 21 la spada femminile e il fioretto maschile; sabato 22 la spada maschile e la sciabola femminile; domenica 23 giugno chiusura con fioretto femminile (con Francesca Palumbo nel quartetto, al posto di Martina Batini rispetto all’individuale) e sciabola maschile.