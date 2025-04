La nuotatrice italiana Sara Curtis ha annunciato che da agosto studierà all'Università della Virginia negli Usa. Queste le sue parole in un post Instagram: "Sono incredibilmente grata per questa straordinaria opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto". La 18 enne arriva da una settimana in cui ha battuto il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 metri stile libero e riscritto il record italiano nei 50 stile libero

Il "sogno americano" nello sport esiste ancora. Alcuni atleti italiani negli ultimi anni hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti per allenarsi. Un esempio è Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020, che l'anno scorso si era trasferito in Florida per prepararsi all'Olimpiade di Parigi 2024. Adesso anche un'altra stella dello sport italiano ha deciso di andare negli Usa. Dopo una settimana in cui ha battuto il record italiano nei 100 metri di stile libero di Federica Pellegrini e riscritto il record italiano nei 50 stile libero, la nuotatrice Sara Curtis ha annunciato che studierà nell'Università della Virginia.

"Sono così felice di annunciare il mio impegno verbale a continuare il mio percorso accademico e di nuoto presso l'Università della Virginia! Mi piacerebbe ringraziare la mia famiglia, i miei amici e i miei allenatori per avermi supportato in questa decisione. Sono incredibilmente grata per questa straordinaria opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto! Forza Hoos!" ha scritto la 18enne in un post Instagram.