Gigante Sun Valley, 1^ manche: Meillard in testa

Lo svizzero Meillard in testa dopo la prima manche del gigante di Sun Valley. Alle sue spalle Pinheiro Braathen e Kristoffersen. Settimo De Aliprandini. Seconda manche alle 19 in diretta su Eurosport 1 (canale 210 Sky)

Loic Meillard in testa dopo la prima manche dell'ultimo gigante della stagione di coppa del mondo, a Sun Valley (Stati Uniti). Lo svizzero guida la gara con il tempo di

1’10″35, mostrando una grande precisione nella sciata e una grande semplicità del gesto atletico. Lucas Pinheiro Braathen secondo a 53 centesimi, seguito da Henrik Kristoffersen a 65, poi Joan Verdu a 80 centesimi. Al quinto posto l’austriaco Stefan Brennsteiner a 96 centesimi dal leader. Luca De Aliprandini ha invece chiuso la prima parte di gara al settimo posto a 1″03 da Meillard. La coppa di specialità - così come quella generale - è stata gia assegnata allo svizzero Marco Odermatt. Non ha preso il via Alex Vinatzer, che ha ancora dolore al polpaccio. Sarà invece in gara regolarmente nello slalom di giovedì, ultimo appuntamento stagionale. Seconda manche in programma alle 19.