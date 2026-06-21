Nell’ultimo giorno degli Europei di scherma di Antony, l’Italia vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile a squadre grazie a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi, entrato al posto dell’infortunato Tommaso Martini: gli azzurri hanno battuto la Francia in finale 45-22. Con questo oro, l’Italia ha chiuso gli Europei davanti nel medagliere

L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa a squadre ad Antony 2026. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi, entrato al posto dell’infortunato Tommaso Martini, hanno battuto la Francia in finale resistendo alla rimonta dei padroni di casa. Gli azzurri erano partiti forte, portandosi avanti nella prima parte dell’assalto grazie a un’ottima prova collettiva. La Francia è rientrata nel finale, spinta dal pubblico di Antony, ma l’Italia ha tenuto fino all’ultima stoccata e ha chiuso una giornata iniziata con il 45-18 alla Gran Bretagna e proseguita con il 45-43 alla squadra AIN in semifinale.