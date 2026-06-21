Europei scherma, Italia oro nel fioretto maschile: Francia battuta 45-22Scherma foto Bizzi/Federscherma
Nell’ultimo giorno degli Europei di scherma di Antony, l’Italia vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile a squadre grazie a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi, entrato al posto dell’infortunato Tommaso Martini: gli azzurri hanno battuto la Francia in finale 45-22. Con questo oro, l’Italia ha chiuso gli Europei davanti nel medagliere
L’Italia del fioretto maschile è campione d’Europa a squadre ad Antony 2026. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi, entrato al posto dell’infortunato Tommaso Martini, hanno battuto la Francia in finale resistendo alla rimonta dei padroni di casa. Gli azzurri erano partiti forte, portandosi avanti nella prima parte dell’assalto grazie a un’ottima prova collettiva. La Francia è rientrata nel finale, spinta dal pubblico di Antony, ma l’Italia ha tenuto fino all’ultima stoccata e ha chiuso una giornata iniziata con il 45-18 alla Gran Bretagna e proseguita con il 45-43 alla squadra AIN in semifinale.
Europei Antony, Italia prima nel medagliere
È un altro oro nel duello diretto con la Francia, dopo quelli della spada maschile e del fioretto femminile a squadre. L’Italia chiude così gli Europei davanti nel medagliere. Gli azzurri avevano costruito la finale con il 45-18 alla Gran Bretagna nei quarti e il 45-43 alla squadra AIN in semifinale. Contro i padroni di casa resta il rammarico per un vantaggio non difeso fino in fondo, ma anche una medaglia che chiude l’Europeo del fioretto maschile sul podio. Per l’Italia è un’altra medaglia ad Antony, in una rassegna segnata dal duello continuo con la Francia e chiusa con gli azzurri davanti nel medagliere.