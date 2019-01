Il ruggito di Sofia Goggia: l'azzurra torna ad allenarsi, per mettersi alle spalle definitivamente l'infortunio dello scorso ottobre. Fino a domenica la medaglia d'oro olimpica in discesa sarà in Trentino, sulle piste dell'Alpe Lusia, impegnata insieme alle ragazze della squadra azzurra di coppa Europa. "Sto progredendo lentamente, ho ancora bisogno di tempo, ma qui abbiamo le condizioni perfette per fare i passi in avanti nel migliore dei modi", ha ammesso Sofia. L'obiettivo è quello di partecipare ai Mondiali svedesi di Aare, in programma dal 5 al 17 febbraio, il rientro in Coppa del mondo eventualmente potrebbe essere a Garmisch-Partenkirchen, dove il 26 e 27 gennaio si disputeranno una discesa ed un superG.