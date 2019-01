Risultato a sorpresa nella prima discesa di Cortina d’Ampezzo. Ramona Siebenhofer conquista il suo primo successo in assoluto in Coppa del Mondo sull’Olimpia delle Tofane. L’austriaca non era tra le favorite, visti i podi in carriera. Era difficile potesse vincere su una pista così tecnica, eppure la Siebenhofer è rimasta sempre in gara, nel primo tratto non è stata particolarmente veloce, ma nella parte finale è andata molto forte, chiudendo in 1’15”44. La slovena Ilka Stuhec chiude in seconda posizione, staccata di 40 centesimi dalla Siebenhofer. Terzo tempo per l’austriaca Stephanie Venier (+0.46).