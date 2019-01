Paris entra nella storia di Kitzbuehel vincendo per la 3° volta la discesa libera. Dominik Paris domina la Streif realizzando una discesa perfetta. L’azzurro è partito con il pettorale 13 quando in testa alla classifica provvisoria c’era lo svizzero Beat Feuz che aveva già pennellato le curve, i dossi e i salti della discesa più famosa della Coppa del Mondo di sci. Fare meglio di lui sembrava impossibile e invece la classe dell’azzurro e il suo feeling con questo tracciato hanno creato il mix vincente perché lui riuscisse, sul filo dei centesimi, a migliorare il tempo del suo avversario di 20 centesimi. Paris aveva già vinto qui in discesa nel 2013 e nel 2017. Quest’anno la sua stagione è partita bene con i podi a Lake Louise e Beaver Creek la storica doppietta nel week end di Bormio: vincitore del super g e della discesa libera. Nel week end seguente però. A Wengen, dopo aver dominato le prove in gara ha chiuso l’11esimo per colpa di qualche errore commesso nell’interpretazione del tracciato. A Kitzbuehel invece è nuovamente il leader.

Gli avversari

Lo svizzero Beat Feuz rimane con un conto in sospeso con questa pista e chiude 2° per la terza volta: 2016 dietro a Fill, 2018 dietro a Dressen e ora ancora 2° dietro a Paris. Gli austriaci pensavano di poter battere Paris ma Kriechmayr, vincitore a Wengen, è uscito dopo aver rischiato davvero grosso su due punti del tracciato. Idem per Max Franx. Il migliore è stato Otmar Striedinger che ha chiuso sul podio al 3° posto. I norvegesi hanno guardato la gara dal parterre: assenti sia Svindal sia Jansrud. L’oro olimpico è fermo per problemi al solito ginocchio infortunato proprio a Kitz nel 2016, Jansrud invece si è infortunato due giorni fa provando la Streif e si è procurato due fratture alle dita della mano sinistra.

Gli altri azzurri

Peccato per Christof Innerhofer giù dal podio per poco più di mezzo secondo. Chiude 4°, un buon risultato per lui e il migliore finora sulla Streif, ma rimane l’amaro in bocca per aver gestito forse con troppo rispetto alcuni tratti del tracciato dove era necessario lasciar correre lo sci di più e tenere meno. Innerhofer a Kitzbuehel non ha mai vinto e non è mai riuscito a salire sul podio della discesa, può rifarsi in super g domenica. Gara in cui qui è stato 3° nel 2013 e 2° nel 2017.