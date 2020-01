Slalom Zagabria, in testa Zehnhaeusern dopo 1^ manche. Moelgg quinto

Lo svizzero Ramon Zehnhaeusern in 57.49 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del Mondo di Zagabria. Seguono l'austriaco Michael Matt in 57.56 e il francese Clement Noel in 57.76. Miglior azzurro e buon quinto tempo per l'altoatesino Manfred Moelgg in 57.80. A Zagabria Moelgg vinse lo slalom tre stagioni fa. Un 'altra ottima prova hanno poi fatto anche i giovani azzurri Alex Vinatzer, 8/o tempo in 58.31, e Simon Maurberger 9/o in 58.45. Mentre Stefano Gross è invece finito fuori per un errore nel punto più complicato della pista. Giuliano

Razzoli ha invece chiuso in ritardo con il tempo di 59.41 in ventinovesima posizione. Seconda decisiva manche alle 17.40.