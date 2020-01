Peter Fill annuncia il ritiro: "A Garmisch ultima gara, mio corpo ha detto stop"

Peter Fill dopo la caduta nella discesa libera di Kitzbühel ha deciso di ritirarsi definitivamente dalle competizioni agonistiche. La discesa di Garmisch, in programma il prossimo sabato, sarà l'ultima gara della sua straordinaria carriera. In carriera il 37enne altoatesino ha conquistato due coppe di libera (2016 e 2017), una di combinata (2018), un argento mondiale in supergigante (2009) e un bronzo iridato in supercombinata (2018). Dopo la discesa sulla Streif Fill ha annunciato la sua decisione: “Dopo aver sciato per tutta la vita stamattina ho fatto questa scelta. Ho sognato di andare alle finali della Coppa a Cortina, ma non potrò qualificarmi. Volevo anche andare ai Mondiali di Cortina 2021, ma il mio corpo ha detto stop. Non posso più andare veloce. Non ho mai smesso di combattere, ho cercato di dare l’esempio per i miei giovani compagni di squadra, ho combattuto sino alla fine”. Saluta dopo 354 presenze e 22 podi in tre specialità.