Anche il calendario del biathlon subisce delle cancellazioni: niente più finale di stagione a Oslo. La tappa finlandese di questo week end concluderà la stagione. Quindi da oggi a domenica le gare a Kontiolahti proseguono ma a porte chiuse, mentre sono state cancellate quelle del prossimo week-end in Norvegia.

Con questa variazione del programma Dorothea Wierer vince la Coppa del mondo Mass Start mentre gareggerà nei prossimi giorni per difendere il pettorale giallo di leader della classifica generale. Sarà in pista domani per la sprint e sabato per l'inseguimento.

Le possibilità che sia lei, nuovamente , a vincere la Coppa generale sono davvero buone, visto che è leader con 776 punti. La norvegese Eckoff insegue a 707, terza e più distanziata la svedese Oeberg.

Domani l’azzurra potrebbe anche aggiudicarsi la Coppa del Mondo Sprint visto che è al comando della classifica provvisoria con 283 punti, la insegue la tedesca Hermann a 254.