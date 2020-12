Sofia Goggia vince discesa libera Val d'Isere

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo in Val d'Isere con il tempo di 1.44.70. L'azzurra si è presa la rivincita su Corinne Suter, che aveva preceduto di 11 centesimi la 28enne bergamasca nella gara del giorno precedente sulla pista francese. La svizzera ha chiuso al secondo posto con 24 centesimi di ritardo, terza posizione (come il giorno precedente) la statunitense Johnson che ha chiuso la prova con un tempo di 27 centesimi superiore a quello fatto registrare da Goggia. Più indietro le altre italiane Elena Curtoni, Pirovano, Marsaglia, Nadia Delago e Bassino. Federica Brignone, dopo la caduta di venerdì, dopo la ricognizione ha deciso di non partecipare alla gara. Per Sofia Goggia è l’ottava vittoria di Coppa del Mondo in carriera, come Karen Putzer. Davanti ci sono solo Deborah Compagnoni (16), Isolde Kostner e Federica Brignone (15). E' il terzo successo per la squadra azzurra in questa stagione, dopo le vittorie di Marta Bassino nei giganti di Soelden e Courchevel. La slovacca Vlhova si conferma in testa alla Coppa del mondo dopo le prime otto gare, mentre Goggia e Suter comandano a pari merito la classifica di discesa libera.