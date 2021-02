Quando la neve chiama... i giornalisti di Sky Sport danno l'esempio: Niccolò Omini ci mostra la pista su cui si allenano gli atleti di tutte le nazionali sia per lo slalom che per il Gigante, in vista di sabato e domenica. Siamo sul Col Drusciè, ma dall'altro versante rispetto alle piste Olimpia delle Tofane e Vertigine che stanno ospitando le gare del Mondiale 2021

CORTINA 2021: TUTTE LE NEWS