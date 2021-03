Biathlon, Italia 2a nella staffetta mista

Ottima prova dell'Italia del biathlon nella staffetta mista. A Nove Mesto, in Repubblica Ceca, il quartetto azzurro composto da Vittozzi, Wierer, Windisch e Hofer, ottiene uno splendido secondo posto davanti alla Svezia e dietro soltanto alla fenomenale Norvegia

Arriva l'ottavo podio stagionale per l'Italia nella Coppa del mondo di biathlon sulla pista ceca di Nove Mesto. Il merito è della staffetta mista composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Markus Windisch e Lukas Hofer, un quartetto omogeneo e ben distribuito, capace di salire sul podio in questo format di competizioni almeno una volta a stagione dal 2015/16 in avanti.

Stavolta il quartetto italiano si è classificato al secondo posto, con una prova solida in una giornata difficile da gestire a causa delle condizioni del vento mutevole, che gli azzurri sono stati capaci di addomesticare con dieci ricariche e nessun giro di penalità. Ancora meglio ha fatto l'imbattibile Norvegia con Tiril Eckhoff, Marie Olsbu Roeiseland, Tarjei Boe e Johannes Boe, capace di ricaricare per appena quattro volte e autrice del tempo conclusivo di 1h01'24''1, con 1'08''7 sull'Italia, mentre la Svezia con Elvira Oeberg, Anna Magnusson, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma ha finito al terzo posto a 1'22''7. Fra le sconfitte di giornata la Francia, quarta al traguardo, e la Russia, settima con tre giri di penalità.

"Sono molto contento, non è stata una stagione facile - ha commentato alla fine Windisch -, anche nelle ultime staffette avevo avuto delle difficoltà e in questo genere di format la responsabilità è sempre alta. Sono rimasto tranquillo con queste condizioni di vento che erano difficili, sono molto soddsfatto". La settimana prossima la coppa si concluderà a Oestersund.