Slalom Levi, vittoria per Mikaela Shiffrin

La statunitense Mikaela Shiffrin si è aggiudicata la vittoria dello slalom di Levi, in Finlandia, gara di apertura della stagione femminile di Coppa del mondo 2022/23. La campionessa americana ha messo in scena tutto il meglio del suo repertorio nella seconda manche per conquistare la 75esima vittoria in carriera, a meno sette dal record della connazionale Lindsey Vonn. Una gara conclusa con il tempo complessivo di 1’51″25, per cogliere il successo numero 48 nella specialità ed il 121esimo podio in carriera. Shiffrin ha inoltre agganciato, con cinque vittorie tra i pali snodati finlandesi, la slovacca Petra Vlhova – detentrice della coppa di specialità – terza a 20 centesimi, che non riesce così ad allungare la striscia di vittorie consecutive sulla "Black Levi". Secondo posto per la svedese Anna Swenn Larsson a 16 centesimi, ottavo podio in carriera sul massimo circuito. Quarta posizione per la tedesca Lena Duerr con 20 centesimi di ritardo, quinta l’elvetica Wendy Holdener, più staccata a 75 centesimi. Hanno completato la top ten, in quest’ ordine, la slovena Ana Bucik, la svedese Sarah Hector, la norvegese Thea Louise Stjernesund, l’altra svedese Hanna Aronsson Elfman e la croata Leona Popovic. Anita Gulli ha terminato la sua prova al ventottesimo posto: la ventiquattrenne torinese, è incappata in un errore a circa metà muro che l’ha fatta scivolare indietro in classifica. Non erano riuscite ad accedere alla seconda manche Lara Della Mea, 35esima, Vera Tschurtschenthaler, 44esima, e Marta Rossetti 50esima. Il prossimo appuntamento con lo slalom femminile di Coppa del mondo sarà ancora a Levi, domani, con la prima manche programmata per le ore 10.15 e la seconda alle 13.15.