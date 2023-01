Combinata nordica, Annika Sieff 2^ a Seefeld

Annika Sieff torna sul podio in Coppa del Mondo di combinata nordica. La 19enne delle Fiamme Oro ha chiuso al secondo posto la seconda gara a Seefeld, in Austria. Dopo la beffa di venerdì con il piazzamento ai piedi del podio, Sieff si è rifatta nella giornata di sabato. Terza dopo il trampolino (HS109), l'azzurra è stata protagonista di un'ottima prova sugli sci, ricucendo il gap di 8 secondi dalla tedesca Nathalie Armbruster e bruciandola in volata, vinta al photofinish. Successo alla fuoriclasse norvegese Gyda Westvold Hansen, all'ottava vittoria in altrettante gare disputate in stagione. Per Sieff è il quinto podio in carriera in Coppa del Mondo, il terzo dell'anno. Tra le altre italiane, 15° posto per Veronica Gianmoena e 18° posto per Daniela Dejori.