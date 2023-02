Slalom Chamonix, vince Zenhaeusern. Vinatzer 8^

E' Ramon Zenhaeusern ad assicurarsi lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Chamonix. Lo svizzero ha chiuso in 1.42.94, ottenendo così il quinto successo in carriera. Secondo lo strepitoso greco, ma ex Usa, AJ Ginnis: si tratta del primo podio per lui e il suo paese. Il greco ha chiuso in 51.81 con addosso il pettorale numero 45. Terzo, dopo le inforcate del francese Clement Noel e del norvegse Henrik Kristoffersen, lo svizzero Daniel Yule, che ha tagliato il traguardo in 1.44.00. Il miglior azzurro è stato Alex Vinatzer, che ha chiuso all'ottavo posto in 1.44.71 dopo una seconda manche all'attacco che però ha visto la caduta dell'altoatesino prima dell'ultima porta, che ha passato regolarmente ma sdraiato sulle neve sino al traguardo. Poi ci sono Tommaso Sala, 11^ in 1.44.94, con poca velocità nelle ultime porte e Simon Maurberger, 19^ in 1.45.58. La coppa del mondo ora si ferma per i Mondiali francesi di Courchevel-Meribel in programma dal 6 al 19 febbraio. La prima gara uomini sarà la combinata di martedì prossimo, 7 febbraio.