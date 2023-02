Schieder: "Peccato per la medaglia, ma sono in crescita"

"E' stato bello scendere con l'1, peccato essere fuori dal podio per poco, ma questi sono dei mostri in discesa. Ho fatto una cavolata in fondo, peccato perchè ho perso qualche centesimo. Però sono contento della mia prestazione, ora penso alla Coppa del mondo perchè mi sento in crescita"