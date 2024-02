Mondiali, Vittozzi e Giacomel argento in staffetta

L'Italia è ancora protagonista ai Mondiali di biathlon a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Al centro dell'attenzione c'è sempre Lisa Vittozzi, ma stavolta insieme a Tommaso Giacomel. La coppia azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo nella Single Mix, la staffetta mista individuale. Una grande prova di squadra per gli azzurri che hanno rimediato a una partenza in salita, 14esimi dopo la prima frazione di Giacomel per via di quattro ricariche utilizzate al poligono. Nelle tre frazioni successive, però, il 23enne di vipiteno e la 29enne sappadina sono stati perfetti. Vittozzi ha chiuso la gara vincendo la volata per l'argento con la norvegese Tandrevold, terza insieme al fuoriclasse Johannes Boe. Medaglia d'oro, invece, alla Francia con Quentin Fillon Maillet e Lou Jeanmonnot.