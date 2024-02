Terzo posto per Paris nel SuperG di Kvitfjell

Ancora un podio per l'Italia e per Dominik Paris, terzo in 1.09.42 nel superG di Kvitfjell, ex aequo con lo svizzero Marco Odermatt. Ha vinto, sesto successo stagionale, l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.09.23 davanti al canadese Jeffrey Read, figlio dell'ex grande velocista Ken e per la prima volta sul podio, secondo in 1.09.40.

Altro podio per l'Italia nella coppa del Mondo di sci alpino. Lo conquista Dominik Paris terzo con 1.09.42 nel superG di Kvitfjell, ex aequo con lo svizzero Marco Odermatt. Ha vinto - 18/mo successo in carriera e sesto stagionale - l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.09.23 davanti al canadese Jeffrey Read, figlio dell'ex grande velocista Ken e per la prima volta sul podio, secondo in 1.09.40. Per l'Italia, su un tracciato accorciato per problemi di visibilità, con una prestazione di squadra davvero buona ci sono poi Guglielmo Bosca sesto in 1.09.54 e Mattia Casse nono in 1.09.64. Poi ancora una gara coraggiosa del veterano Christof Innerhofer 15/mo in 1.09.89. La corsa per la coppa di superG è ancora aperta: Odermatt, dominatore della stagione, ha 450 punti contro i 369 di Kriechmayr. La coppa del mondo uomini ora torna negli Usa dopo l'inutile trasferta di dicembre a Beaver Creek con tre gare su tre cancellate. La prima tappa sarà domenica prossima in California, a Palisades Tahoe, per uno slalom speciale.