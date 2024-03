Sprint a Vittozzi, Coppa del mondo riaperta

Una super Lisa Vittozzi riapre la Coppa del mondo. L'azzurra del biathlon torna a vincere una sprint a distanza di cinque anni dall’ultima volta (2019 a Oberhof, in Germania) e, a due gare dalla fine della stagione, riapre i giochi in classifica generale. A Canmore, in Canada, Vittozzi ha fatto la differenza nell'ultimo giro visto che era uscita dal poligono in ritardo di 2 secondi rispetto a Jeanmonnot (che ha chiuso al secondo posto). Per la biatleta veneta è la quarta vittoria stagionale, frutto di una prova solida sugli sci e con la consueta precisione al poligono. In tutto questo anche una Ingrid Tandrevold - in testa alla generale - che commette due errori al tiro e arriva al traguardo con un minuto di ritardo dalla Vittozzi. La norvegese si aggiudica però la classifica di specialità.