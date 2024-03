Dopo aver vinto tutti i 12 slalom giganti della stagione, Odermatt scivola di fronte all'appuntamento con la storia e esce di scena nella seconda manche dell'ultima prova di questo 2023/24, quando era nettamente in testa. Il fenomenale svizzero, che ha già vinto la coppa del mondo assoluta e di specialità, manca cosi l'en plein e regala la vittoria al connazionale Meillard, seguito dall'andorrano Verdu e dall'altro svizzero Tumler

Alla 13esima anche Odermatt si fermò. Con un colpo di scena finale, quello che proprio nessuno si aspettava, lo svizzero esce di scena nella seconda manche dello slalom gigante di Saalbach, appuntamento conclusivo della stagione, e manca proprio all'ultimo respiro l'incredibile en plein di sole vittorie nella disciplina. Quando era nettamente in testa, Odermatt è infatti scivolato a metà della seconda manche lasciando l'ultima vittoria al connazionale Meillard, bravo a recuperare un errore fatto nella parte alta del tracciato e ad arrivare sul traguardo con 71 centesimi di vantaggio sull'andorrano Verdu, finito secondo. Terzo l'altro svizzero, Tumler. Il migliore degli italiani è De Aliprandini che chiude 14esimo; 18esimo posto per Borsotti, seguito da Vinatzer al 19esimo.

Odermatt, sua la coppa di specialità. E non solo...

Se lo svizzero non è riuscito a concludere la sua stagione perfetta, ha comunque potuto festeggiare con pieno merito la vittoria della coppa di specialità (già archiviata da tempo dall'alto delle sue, per l'appunto, 12 vittorie in gigante) che gli è stata consegnata al termine della prova di oggi. Con i suoi 900 punti lo svizzero ha quasi triplicato il punteggio di Meillard, che ha chiuso con 368. Terzo Zubcic con 370. Ma è solo questione di giorni e poi Odermatt potrà festeggiare ovviamente anche la coppa generale e provare a strappare a Sarrazin anche quella di discesa, dove conserva un vantaggio di 42 punti