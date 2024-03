Huetter vince gara e coppa discesa. Delago 3^

Ancora un gran podio per l'Italia con la gardenese Nicol Delago splendida terza in 1.45.57 a Saalbach nell'ultima discesa della stagione. Per lei, a 28 anni, è il quinto podio in carriera. Ha vinto l'austriaca Cornelia Huetter- 31 anni e sesta vittoria in carriera - che soprattutto contro ogni previsione ha strappato la coppa di disciplina alla svizzera Lara Gut-Behrami alla quale sarebbe bastato un decimo posto per vincerla ma è invece arrivata soltanto 17/a. Per l'Italia, oltre a Delago - in una gara con partenza ritardata per raffiche di vento ma con sole caldo e pista morbida trattata con sale che su lunghi tratti di scorrimento ha favorito le scivolatrici e le atlete con materiali più adatti a questa neve - in classifica ci sono poi Federica Brignone 9/a in 1.46.21, Laura Pirovano 12/a in 1.46.40 e Marta Bassino 18/a in 1.47.10. Domenica la coppa del mondo 2023-24 si chiude con la discesa uomini. In palio c'è la coppa di disciplina con lo svizzero Marco Odermatt in vantaggio con 552 punti contro i 510 del francese Cyprien Sarrazin, la rivelazione di questa stagione tra gli uomini jet. Il meteo annuncia per domani una possibile perturbazione.

Brignone: "Non penso al ritiro"

"Se penso che ero partita senza troppe aspettative per me e' stata una stagione

incredibile, un continuo sorprendermi". Cosi' Federica Brignone al termine della stagione conclusa con l'ottimo secondo posto nella classifica generale alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami che ha alzato al cielo la sua seconda Coppa a

distanza di otto anni dalla prima. Brignone, valdostana, portacolori del Centro SportivoCarabinieri, prima sciatrice italiana ad aver vinto la Coppa del mondo (nel 2020), analizzando la stagione, ha aggiunto, "ho avuto un piccolo calo perché pretendevo troppo ma poi mi sono detta che me la sarei goduta e sono arrivatirisultati inaspettati, incredibili, dei quali sono molto contenta". Infine, un pensiero a Gut-Behrami, "Lara ha fatto una stagione incredibile, però non posso sperare di vincere la Coppa del mondo aspettando che la mia avversaria sbagli, onore a lei e, comunque, credo di averle dato filo da torcere". Sul suo ritiro, 'Fede' ha detto, "smetterò quando me lo sentirò, al momento però non ci penso proprio".