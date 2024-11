Dopo aver dominato la prima manche dello slalom di Levi, la campionessa americana Mikaela Shiffrin ha chiuso al primo posto davanti al'austriaca Katharina Liensberger e alla tedesca Lena Dürr. Si tratta della vittoria numero 98 in carriera per Shiffrin. Martina Peterlini la migliore delle azzurre con il 17° tempo finale

Vittoria numero 98 in carriera per la campionessa Usa Mikaela Shiffrin che n 1.47.20 ha dominato per l'ottava volta lo slalom speciale di Levi con il tempo di 1.47.20 La 29enne si era già piazzata al comando dopo la prima manche. Con lei sul podio l'austriaca Katharina Liensberger in 1.47.99 e la tedesca Lena Duerr in 1.48.03. L'Italia chiude con una sola atleta in classifica, la trentina Martina Peterlini, 17esima col tempo di 1.49.98 dopo essere stata 16/a nella prima manche.