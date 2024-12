Shiffrin: "Non so quando potrò tornare sugli sci"

Mikaela Shiffrin è tornata a casa dall'ospedale e si sente meglio, ma non sa quando potrà tornare a indossare gli sci, dopo la caduta dello scorso sabato nel gigante di Killington. La campionessa statunitense - alla ricerca del successo numero 100 in coppa del mondo - ha postato sui social un aggiornamento delle sue condizioni: "È un infortunio serio ed è difficile dire quando rientrerò sulla neve o a gareggiare. Di certo non ci sarò a Beaver Creek e questo è una gran seccatura. D’altra parte però sono stata fortunata e non mancherò per dare supporto alle mie compagne"

La dinamica della caduta a Killington

Lo scorso sabato durante la seconda manche del gigante di coppa del mondo a Killington Mikaela Shiffrin ad alta velocità è finita con lo sci sinistro contro la base di un palo, in una classica inforcata con lo sci che si è subito staccato. E' stata così catapultata in avanti con una mezza capriola finendo nelle reti mentre l'altro sci non si è staccato. Dalle prime immagini è sembrato che la gamba dell'americana non abbia subito torsioni particolari. Subito sono arrivati i soccorsi medici con Mikaela sdraiata sotto la rete per un controllo preliminare. Dopo qualche minuto è arrivata anche una slitta per portarla a valle e consegnarla poi a visite più accurate. Shiffrin si era infortunata - anche se non gravemente ma saltando comunque diverse gare successive - lo scorso gennaio in discesa. E per questa stagione aveva per questo deciso di rinunciare alle libere.