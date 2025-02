Crans Montana, discesa a Von Allmen. Schieder 5°

Ricominciata la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La prima tappa di discesa libera a Crans Montana viene dominata dai padroni di casa elvetici: primo posto per Von Allmen, seguito da Odermatt e Monney. Niente da fare per l'Italia, ancora a secco in questa specialità, nonostante l'ottimo tempo di Florian Schieder - 5° a soli 40 centesimi dal podio. Sottotono invece Dominik Paris che termina in ottava posizione

Dopo la parentesi dei Mondiali a Saalbach, è ricominciata la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Prima tappa a Crans Montana, dopo tredici anni dalle ultime gare maschili nella località svizzera. I padroni di casa dominano i primi tre posti della classifica finale. Il gradino più alto del podio lo conquista Franjo Von Allmen con 1:56.07, conquistando la prima vittoria in Coppa del Mondo in questa specialità; a seguire Marco Odermatt e Alexis Monney. L'Italia ancora a secco di podi in discesa libera, ma con un'ottima gara di velocità da sottolineare per Florian Schieder al 5° posto in 1:56.89, a solo 40 centesimi dalla terza posizione. Male invece Dominik Paris, poco sciolto e sorpreso dai dossi della pista, concludendo 8° in 1:57.16. Fuori dalla top 10 si posiziona invece Mattia Casse con 1:57.77.