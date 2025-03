Feurstein vince l'ultimo SuperG, fuori Paris

Lukas Feurstein ha vinto l'ultimo SuperG di Coppa del mondo maschile a Sun Valley.

Con la coppa di specialità e quella generale già saldamente nelle mani di Marco Odermatt, l'austriaco ha chiuso la prova in 1:10.96, precedendo il connazionale Raphael Haaser e lo svizzero Franjo Von Allmen. Quinto Marco Odermatt, più indietro gli italiani. Dominik Paris, campione nella specialità nel 2019, è uscito di pista non concludendo la gara, con Giovanni Franzoni unico azzurro in Top-10 con il 10° posto. 18^ piazza per Christof Innerhofer.