Federica Brignone è stata dimessa in mattinata dalla clinica “La Madonnina” dove nei giorni scorsi è stata operata: "Intervento più tosto di quanto pensassi, ringrazio tutti per l’affetto e l’energia che ho ricevuto in questi giorni. Non sono una che molla, voglio guarire nel modo giusto e tornerò solo quando sarò al 100%. Penso che le cose che succedono ti rendono migliore. Olimpiade? Restano un obiettivo ma lo erano anche prima"