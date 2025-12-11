Gisin, brutta caduta a St.Moritz: è in ospedale

Offerte Sky
Gisin, brutta caduta nella prova di St. Moritz: è in ospedale. Le news

Sci

Caduta per Michelle Gisin, finita contro le reti a oltre 110 km/h nella seconda prova della discesa di St. Moritz. Trasportata in ospedale per accertamenti, la due volte campionessa olimpica svizzera era cosciente, come riportato da SRF, ma si teme un lungo stop

GUT-BEHRAMI, INFORTUNIO E LUNGO STOP

Michelle Gisin è stata vittima di una brutta caduta nel corso della seconda prova cronometrata in vista della discesa di St. Moritz (Svizzera) che venerdì aprirà la stagione delle prove veloci nella Coppa del Mondo femminile. La 32enne elvetica, due volte campionessa olimpica, ha perso il controllo degli sci a una velocità di circa 112 km/h, scivolando contro la rete di sicurezza senza rallentare. Come riportato da SRF, Gisin è stata trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti. Si teme un lungo stop, anche se il media elvetico precisa che la sciatrice non ha riportato lesioni alla schiena, alla testa o al collo.  "Michelle era cosciente dopo la caduta. Lamentava dolore al braccio destro e al ginocchio sinistro", ha dichiarato l'allenatore della squadra femminile Beat Tschuor. La prova è stata a lungo interrotta, con  Johana Hählen che ha fatto segnare il miglior tempo sulla Corviglia in 1’32″70, facendo meglio di 13 centesimi rispetto ad Ester Ledecka. Alle loro spalle, le azzurre Sofia Goggia e Laura Pirovano, staccate rispettivamente di 21 e 22 centesimi. 

 

Gisin dopo Gut-Behrami e Suter: è maledizione svizzera

Inizio di stagione da dimenticare per lo sci elvetico, a meno di due mesi dal via dei Giochi di Milano-Cortina. L'infortunio di Gisin è infatti il terzo di questa fine di 2025 dopo quelli a Lara Gut-Behrami (rottura del legamento crociato anteriore) e Corinne Suter (rottura di una fibra muscolare).

 

 

