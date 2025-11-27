Lara Gut, niente Olimpiade: rottura crociato

Offerte Black Friday
Sci, infortunio Lara Gut Behrami: rottura crociato, salta le Olimpiadi 2026

milano-cortina

Stagione finita e niente Olimpiade per la campionessa svizzera. Lara Gut-Behrami si era infortunata la scorsa settimana durante un allenamento a Copper Mountain negli Stati Uniti. Dopo gli esami la diagnosi: lesione al legamento crociato, una lesione al legamento mediale e una lesione al menisco del ginocchio sinistro

Lara Gut-Behrami è costretta a saltare l'Olimpiade di Milano-Cortina. Dopo l'infortunio in allenamento a Copper Mountain negli Stati Uniti, la scorsa settimana, è arrivata la diganosi: lesione al legamento crociato, una lesione al legamento mediale e una lesione al menisco del ginocchio sinistro. L'operazione è già programmata nei prossimi giorni. Una notizia che la campionessa svizzera ha commentato sul sito della Federazione con parole di grande saggezza: "Recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia". Lara Gut-Behrami aveva annunciato alcuni mesi fa che avrebbe concluso la sua carriera dopo la stagione 2025/2026 ma ora lascia aperto il suo futuro sportivo aggiungendo: "Il mio obiettivo è riprendermi completamente da questo infortunio e ritrovare la mia piena capacità di prestazione, solo allora saprò cosa mi riserva il futuro"

