Sci, brivido a Kitzbühel: Sejersted, numero sulla Streif da circo e chiude 5°. VIDEOKitzbühel
Durante il Super-G sulla Streif, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lasciato tutti col fiato sospeso: un errore ad alta velocità lo ha portato a un passo dal disastro, ma con una coordinazione fuori dal comune è riuscito a rimanere in piedi, chiudendo in un sorprendente quinto posto. Un recupero che ha sfidato le leggi della fisica e ha fatto subito, e inevitabilmente, il giro del web
La discesa sulla Streif non perdona il minimo errore, ma oggi Adrian Smiseth Sejersted ha riscritto le regole del possibile. Il norvegese ha perso lo spigolo, finendo sbilanciato su uno sci solo. Quando la caduta sembrava ormai inevitabile, un colpo di reni prodigioso gli ha permesso di rimettersi in linea, evitando le reti e riuscendo persino a tagliare il traguardo con un incredibile quinto tempo. Una prova di forza che ha lasciato tutti a bocca aperta.