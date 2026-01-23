Durante il Super-G sulla Streif, il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha lasciato tutti col fiato sospeso: un errore ad alta velocità lo ha portato a un passo dal disastro, ma con una coordinazione fuori dal comune è riuscito a rimanere in piedi, chiudendo in un sorprendente quinto posto. Un recupero che ha sfidato le leggi della fisica e ha fatto subito, e inevitabilmente, il giro del web

