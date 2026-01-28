Appuntamento con lo slalom in notturna di Schladming per la coppa del mondo di sci alpino maschile 2025/2026. Nelle precedenti gare stagionali nella specialità due successi per Rassat e McGrath. Una vittoria a testa di Pinheiro Braathen, Haugan, Noel e Feller. Al via per l'Italia Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Corrado Barbera. Prima manche alle 17.45, seconda alle 20.45

