Sono otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: si parte alle 10.00, con 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Seconda manche alle 13.00
Sono otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: si parte alle 10.00, con 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Seconda manche alle 13.00
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