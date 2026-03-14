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Coppa del mondo di sci: gigante femminile di Are, la 1^ manche LIVE

Sci

Sono otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: si parte alle 10.00, con 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Seconda manche alle 13.00

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