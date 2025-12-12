Le classifiche di Coppa del mondo di sci femminile

Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche
Mikaela Shiffrin guida la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2025-26. A seguire Lara Colturi e la neozelandese Robinson. Primi punti per Lindsey Vonn, vincitrice della discesa di St. Moritz. Ecco la classifica generale e le classifiche di specialità
- 14. Sofia Goggia - 120 punti
- 20. Lara Della Mea - 83 punti
- 24. Asja Zenere - 63 punti
- Lindsey Vonn (Usa) 100 punti
- Magdalena Egger (Aut) 80 punti
- Mirjam Puchner (Aut) 60 punti
- Sofia Goggia (Ita) 50 punti
- Emma Aicher (Ger) 40 punti
- Mikaela Shiffrin (Usa) 300 punti
- Lara Colturi (Alb) 220 punti
- Lena Duerr (Ger) 166 punti
- Wendy Holdener (Svi) 132 punti
- Paula Moltzan (Usa) 127 punti
- Alice Robinson (Nzl) 292 punti
- Julia Scheib (Aut) 280 punti
- Zrinka Ljutic (Cro) 178 punti
- Camille Rast (Svi) 161 punti
- Sara Hector (Swe) 159 punti