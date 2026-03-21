Coppa del mondo, la discesa libera femminile LIVE

Dopo gli uomini, tocca alle donne nella discesa libera di Lillehammer. Occhi puntati su Laura Pirovano che si presenta con l'obiettivo di conquistare la Coppa del Mondo di specialità. Sono cinque le azzurre in gara: attesa anche per Sofia Goggia
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