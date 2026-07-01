Questa mattina nella Sala dell'Orologio a Palazzo Marino, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha conferito l'Ambrogino d'oro alla campionessa di sci Federica Brignone. Nata nel capoluogo lombardo il 14 luglio del 1990, nell'ultima stagione si è resa protagonista di un'impresa sportiva che resterà per molti anni nella memoria di tutti. Brignone - tornata a gareggiare lo scorso gennaio dopo il grave infortunio a ginocchio, tibia e perone - ha conquistato a febbraio due medaglie d'oro olimpiche. La campionessa azzurra ha infatti trionfato in gigante e in supergigante a Milano-Cortina 2026.

"Milano è la mia città, mi affascina"

"Milano è la mia città - ha detto la campionessa - anche se sono andata via che ero molto piccola, sono affascinata da questa città perché qui c'è l'opportunità per tutto. Qui vivevano i miei nonni, ho tanti amici e Milano la associo a tante cose belle". Le Olimpiadi di Milano-Cortina "hanno appassionato le persone e sono felice di avere partecipato", ha aggiunto. Il sindaco ha spiegato che oggi "celebriamo la determinazione e la passione. Ho assistito alla vittoria di Federica in gigante a Cortina ed è stata una gioia immensa - ha detto -. Tu incarni i valori dello sport anche attraverso momenti non semplici, dove hai mostrato che c'è spazio per recuperare e mostrare quello che si è". Sala ha infine ricordato non solo i meriti sportivi della campionessa ma anche quelli di impegno sociale, ad esempio per la salvaguardia dell'ambiente e dei ghiacciai.