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Coppa del mondo di sci maschile 2026/2027: tutte le classifiche

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Pinheiro guida la classifica di coppa del mondo maschile, dopo il successo nello slalom gigante di Soelden. Il brasiliano precede gli svizzeri Meillard e Odermatt. Settima posizione per Vinatzer. Di seguito tutti i ranking

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