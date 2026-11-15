Coppa del mondo di sci maschile 2026/2027: tutte le classifiche
Pinheiro guida la classifica di coppa del mondo maschile, dopo il successo nello slalom gigante di Soelden. Il brasiliano precede gli svizzeri Meillard e Odermatt. Settima posizione per Vinatzer. Di seguito tutti i ranking
- 100 punti
- 80 punti
- 60 punti
- 50 punti
- 45 punti
- 40 punti
- 36 punti
- 32 punti
- 29 punti
- 26 punti
- Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 100 punti
- Loic Meillard (Svi) 80 punti
- Marco Odermatt (Svi) 60 punti
- River Radamus (Usa) 50 punti
- Raphael Haaser (Aut) 45 punti