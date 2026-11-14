Sci, le classifiche di coppa del mondo femminile

Coppa del mondo di sci femminile 2026/2027: tutte le classifiche
Paula Moltzan in testa alla classifica della coppa del mondo femminile di sci, dopo la vittoria nel gigante di Soelden. La statunitense precede l'albanese Lara Colturi e la tedesca Emma Aicher. Quinta posizione per l'azzurra Asja Zenere. Tutti i ranking aggiornati prima dello slalom di Levi
- 100 punti
- 80 punti
- 60 punti
- 50 punti
- 45 punti
- 40 punti
- 36 punti
- 32 punti
- 29 punti
- 29 punti
- 1. Paula Moltzan (Usa) 100 punti
- 2. Lara Colturi (Albania) 80 punti
- 3. Emma Aicher (Germania) 60 punti
- 4. Sara Hector (Svezia) 50 punti
- 5. Asja Zenere (Italia) 45 punti