Sci, le classifiche di coppa del mondo femminile

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Coppa del mondo di sci femminile 2026/2027: tutte le classifiche

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Paula Moltzan in testa alla classifica della coppa del mondo femminile di sci, dopo la vittoria nel gigante di Soelden. La statunitense precede l'albanese Lara Colturi e la tedesca Emma Aicher. Quinta posizione per l'azzurra Asja Zenere. Tutti i ranking aggiornati prima dello slalom di Levi

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