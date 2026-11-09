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Tommaso Sala, infortunio in allenamento al ginocchio: si teme lesione del crociato

Sci

Tommaso Sala si è infortunato nuovamente al ginocchio. Lo slalomista azzurro si è fermato durante un allenamento in Austria: i primi esami hanno evidenziato una distorsione, ma si teme la rottura del crociato come già accaduto due anni fa. Nei prossimi giorni il problema sarà valutato dalla Commissione medica Fisi

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Non c'è pace per Tommaso Sala. Lo slalomista azzurro si è infortunato durante una sessione di allenamento a Gurgl, in Austria. Dopo poche porte dal via, Sala ha accusato un dolore al ginocchio e si è dovuto fermare a bordo pista, senza neppure cadere. I primi accertamenti effettuati a Soelden hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro che sarà valutato dalla Commissione medica Fisi nei prossimi giorni. Il sospetto è quello di una lesione al legamento crociato, che riporterebbe Sala ad una situazione simile a quella già vissuta due anni fa. Il 31enne brianzolo, portacolori delle Fiamme Oro, si ruppe il crociato del ginocchio sinistro durante un allenamento in Val Senales, il 21 novembre del 2024. Poi, la lunga ripresa e il rientro alle gare nel novembre 2025. Gli accertamenti dei prossimi tempi definiranno con precisione la situazione clinica dell'azzurro.

I convocati per lo slalom di Levi

Il dt Max Carca ha diramato i convocati per lo slalom di Levi del fine settimana. Saranno in pista per l'Italia sette atleti: Alex Vinatzer, Tommaso Saccardi, Matteo Canins, Edoardo Saracco, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera e Matteo Bendotti.

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