Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-27, il calendario delle gare: date e luoghi

Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-27, il calendario delle gare: date e luoghisci alpino
Introduzione
Tutte le date e le tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/27: il programma dettagliato mese per mese per seguire gare maschili e femminili, dall'esordio di Soelden alle finali di Sun Valley
GIGANTE SOELDEN, LE CONVOCAZIONI DELL'ITALIA: DONNE - UOMINI
Quello che devi sapere
Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Ottobre
- 24 ottobre: Soelden (Austria) - Slalom Gigante
Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Novembre
- 14 novembre: Levi (Finlandia) - Slalom
- 21 novembre: Gurgl (Austria) - Slalom
- 28-29 novembre: Killington (Usa) - Slalom Gigante / Slalom
AUSTRIA ALPINE SKIING
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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Dicembre
- 5-6 dicembre: Tremblant (Canada) - 2 Slalom Giganti
- 11-13 dicembre: Beaver Creek (Usa) - 2 Discese libere / Super G
- 18-20 dicembre: St. Moritz (Svizzera) - 2 Super G / Slalom Gigante
- 22 dicembre: Courchevel (Francia) - Slalom
- 28-29 dicembre: Gosau (Austria) - Slalom Gigante / Slalom
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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Gennaio
- 4-5 gennaio: Flachau (Austria) - Slalom Gigante / Slalom
- 9-10 gennaio: Val di Fassa (Italia) - Discesa libera / Super G
- 15-17 gennaio: Cortina d'Ampezzo (Italia) - 2 Discese libere / Super G
- 19 gennaio: Kronplatz (Italia) – Slalom Gigante
- 23-24 gennaio: Jasna (Slovacchia) – Slalom Gigante / Slalom
- 29-30 gennaio: Kranjska Gora (Slovenia) – Slalom Gigante / Slalom
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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Febbraio
- 1-14 febbraio: Mondiali di Crans-Montana (Svizzera) - Tutte le discipline
- 20-21 febbraio: Lenzerheide (Svizzera) - 2 Super G
- 27-28 febbraio: Garmisch-Partenkirchen (Germania) - 2 Discese libere
urn:newsml:dpa.com:20090101:220130-99-906006
Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Marzo
- 6-7 marzo: Soldeu (Andorra) - Slalom Gigante / Slalom
- 12-13 marzo: Narvik (Norvegia) - Discesa libera / Super G
- 20-25 marzo: Finali di Sun Valley (Usa) - Tutte le discipline
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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Ottobre
- 25 ottobre: Soelden (Austria) - Slalom Gigante
Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Novembre
- 15 novembre: Levi (Finlandia) - Slalom
- 22 novembre: Gurgl (Austria) - Slalom
- 28-29 novembre: Copper Mountain (Usa) - Super G / Slalom Gigante
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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Dicembre
- 3-6 dicembre: Beaver Creek (Usa) - 2 Discese libere / Super G / Slalom Gigante
- 12-13 dicembre: Val d'Isère (Francia) - Slalom Gigante / Slalom
- 18-19 dicembre: Val Gardena (Italia) - Discesa libera / Super G
- 20-21 dicembre: Alta Badia (Italia) - Slalom Gigante / Slalom
- 23 dicembre: Madonna di Campiglio (Italia) - Slalom
- 28-29 dicembre: Bormio (Italia) - Discesa libera / Super G
SKI-ALPINE-WORLD-ITA-MEN-DOWNHILL
Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Gennaio
- 7 gennaio: Kranjska Gora (Slovenia) - Slalom Gigante / Slalom
- 9-10 gennaio: Adelboden (Svizzera) - Slalom Gigante / Slalom
- 15-17 gennaio: Wengen (Svizzera) - Super G / Discesa libera / Slalom
- 22-24 gennaio: Kitzbuehel (Austria) - Super G / Discesa libera / Slalom
- 26-27 gennaio: Schladming (Austria) - Slalom Gigante / Slalom
- 30 gennaio: Chamonix (Francia) - Slalom
AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CUP
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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Febbraio
- 1-14 febbraio: Mondiali di Crans-Montana (Svizzera) - Tutte le discipline
- 20-21 febbraio: Garmisch-Partenkirchen (Germania) - Discesa libera / Super G
- 27-28 febbraio: Saalbach (Austria) - Discesa libera / Super G
Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Marzo
- 6-7 marzo: Kvitfjell (Norvegia) - Discesa libera / Super G
- 13-14 marzo: Are (Svezia) - Slalom Gigante / Slalom
- 20-25 marzo: Finali di Sun Valley (Usa) - Tutte le discipline
NORWAY ALPINE SKIING
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