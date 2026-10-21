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Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026-27, il calendario delle gare: date e luoghi

sci alpino

Introduzione

Tutte le date e le tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 2026/27: il programma dettagliato mese per mese per seguire gare maschili e femminili, dall'esordio di Soelden alle finali di Sun Valley

 

GIGANTE SOELDEN, LE CONVOCAZIONI DELL'ITALIA: DONNE - UOMINI

Quello che devi sapere

Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Ottobre

  • 24 ottobre: Soelden (Austria) - Slalom Gigante   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Novembre

  • 14 novembre: Levi (Finlandia) - Slalom
  • 21 novembre: Gurgl (Austria) - Slalom
  • 28-29 novembre: Killington (Usa) - Slalom Gigante / Slalom   

AUSTRIA ALPINE SKIING
AUSTRIA ALPINE SKIING
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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Dicembre

  • 5-6 dicembre: Tremblant (Canada) - 2 Slalom Giganti
  • 11-13 dicembre: Beaver Creek (Usa) - 2 Discese libere / Super G
  • 18-20 dicembre: St. Moritz (Svizzera) - 2 Super G / Slalom Gigante
  • 22 dicembre: Courchevel (Francia) - Slalom
  • 28-29 dicembre: Gosau (Austria) - Slalom Gigante / Slalom   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Gennaio

  • 4-5 gennaio: Flachau (Austria) - Slalom Gigante / Slalom
  • 9-10 gennaio: Val di Fassa (Italia) - Discesa libera / Super G
  • 15-17 gennaio: Cortina d'Ampezzo (Italia) - 2 Discese libere / Super G
  • 19 gennaio: Kronplatz (Italia) – Slalom Gigante
  • 23-24 gennaio: Jasna (Slovacchia) – Slalom Gigante / Slalom
  • 29-30 gennaio: Kranjska Gora (Slovenia) – Slalom Gigante / Slalom   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Febbraio

  • 1-14 febbraio: Mondiali di Crans-Montana (Svizzera) - Tutte le discipline
  • 20-21 febbraio: Lenzerheide (Svizzera) - 2 Super G
  • 27-28 febbraio: Garmisch-Partenkirchen (Germania) - 2 Discese libere   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Donne - Marzo

  • 6-7 marzo: Soldeu (Andorra) - Slalom Gigante / Slalom
  • 12-13 marzo: Narvik (Norvegia) - Discesa libera / Super G
  • 20-25 marzo: Finali di Sun Valley (Usa) - Tutte le discipline   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Ottobre

  • 25 ottobre: Soelden (Austria) - Slalom Gigante   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Novembre

  • 15 novembre: Levi (Finlandia) - Slalom
  • 22 novembre: Gurgl (Austria) - Slalom
  • 28-29 novembre: Copper Mountain (Usa) - Super G / Slalom Gigante   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Dicembre

  • 3-6 dicembre: Beaver Creek (Usa) - 2 Discese libere / Super G / Slalom Gigante
  • 12-13 dicembre: Val d'Isère (Francia) - Slalom Gigante / Slalom
  • 18-19 dicembre: Val Gardena (Italia) - Discesa libera / Super G
  • 20-21 dicembre: Alta Badia (Italia) - Slalom Gigante / Slalom
  • 23 dicembre: Madonna di Campiglio (Italia) - Slalom
  • 28-29 dicembre: Bormio (Italia) - Discesa libera / Super G   

SKI-ALPINE-WORLD-ITA-MEN-DOWNHILL
SKI-ALPINE-WORLD-ITA-MEN-DOWNHILL
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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Gennaio

  • 7 gennaio: Kranjska Gora (Slovenia) - Slalom Gigante / Slalom
  • 9-10 gennaio: Adelboden (Svizzera) - Slalom Gigante / Slalom
  • 15-17 gennaio: Wengen (Svizzera) - Super G / Discesa libera / Slalom
  • 22-24 gennaio: Kitzbuehel (Austria) - Super G / Discesa libera / Slalom
  • 26-27 gennaio: Schladming (Austria) - Slalom Gigante / Slalom
  • 30 gennaio: Chamonix (Francia) - Slalom   

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CUP
AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CUP
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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Febbraio

  • 1-14 febbraio: Mondiali di Crans-Montana (Svizzera) - Tutte le discipline
  • 20-21 febbraio: Garmisch-Partenkirchen (Germania) - Discesa libera / Super G
  • 27-28 febbraio: Saalbach (Austria) - Discesa libera / Super G   

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Coppa del Mondo Sci Alpino Uomini - Marzo

  • 6-7 marzo: Kvitfjell (Norvegia) - Discesa libera / Super G
  • 13-14 marzo: Are (Svezia) - Slalom Gigante / Slalom
  • 20-25 marzo: Finali di Sun Valley (Usa) - Tutte le discipline   

NORWAY ALPINE SKIING
NORWAY ALPINE SKIING
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