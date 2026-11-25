"Ricomincio... di nuovo", scrive Lindsey Vonn su Instagram mentre viene ripresa sulla cyclette all'inizio dell'ennesima riabilitazione. Sono passati nove mesi da quell'8 febbraio 2026, quando la sciatrice statunitense cadde rovinosamente nella discesa olimpica di Milano-Cortina sull'Olimpia delle Tofane, riportando una frattura scomposta ed esposta alla gamba sinistra e una grave sindrome compartimentale che le fece rischiare l'amputazione. A novembre ha superato l'ultimo intervento chirurgico, il nono in nove mesi tra Italia e Stati Uniti, per rimuovere i supporti metallici dalla tibia e ricostruire il legamento crociato anteriore sinistro. Il team Usa l'ha inserita nella squadra per la Coppa del Mondo 2026/27, iniziata a ottobre, ma i tempi di recupero stimati tra i 6 e i 9 mesi e il termine della competizione a fine marzo rendono la sua aggiunta puramente simbolica. Vonn aveva però dichiarato ad aprile all'Associated Press di non chiudere la porta a un altro clamoroso ritorno sugli sci dopo quello storico dello scorso dicembre, quando conquistò la discesa libera a Saint Moritz a 41 anni e a 6 dal ritiro, diventando la vincitrice più anziana di sempre nel circuito maggiore. "Ricomincio... di nuovo", recita la descrizione del suo post su Instagram. "Riabilitazione 2.0. Faccio progressi, un giorno alla volta. Queste piccole vittorie fanno bene".

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