Era il suo obiettivo e l'ha centrato: Sofia Goggia esordirà nel gigante di Coppa del Mondo a Killington (Stati Uniti) sabato 28 novembre. Sulla pista del Vermont, dove 10 anni fa ottenne il primo dei 69 podi raccolti in carriera in Coppa del Mondo, la vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di supergigante nella scorsa stagione tornerà ufficialmente in gara dopo le due infezioni virali accusate in Argentina a inizio settembre, che le avevano causato un forte stato di debilitazione. A metà ottobre la campionessa bergamasca era tornata ad allenarsi in slalom gigante sul ghiacciaio dello Stelvio, decidendo di saltare il primo gigante della nuova stagione di Coppa del Mondo a Soelden in programma il 24 ottobre. Goggia si era poi trasferita a Copper Mountain per proseguire gli allenamenti con l'obiettivo di tornare in gara nel gigante di Killington e così sarà. Il programma della Coppa del Mondo prevede poi uno slalom domenica 29 novembre sempre a Killington, prima di spostarsi a Beaver Creek per due discese e un supergigante, in programma da venerdì 11 a domenica 13 dicembre. I due giganti a Mont Tremblant (Canada) del 5 e 6 dicembre sono stati invece annullati per mancanza di neve.

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