Sky, America's Cup: canale dedicato e 180 ore live

180 ore di diretta per due mesi di adrenalina sulle barche volanti: al via dal 22 al 25 agosto le regate preliminari, dal 29 agosto il Round Robin e dal 12 al 21 ottobre la finale dell’America’s Cup. Da non perdere anche Women’s America’s Cup e Youth’s America’s Cup. Dal 29 agosto si accende sul 205 Sky Sport America’s Cup, il canale dedicato alla più iconica delle manifestazioni veliche mondiali

La più iconica delle manifestazioni veliche mondiali, oltre che il più antico trofeo nella storia dello sport, che risale al 1851 e celebra quest’anno la sua 37esima edizione , si svolgerà nelle acque di Barcellona. Guido Meda sarà, anche questa volta, la voce dell’America’s Cup, affiancato da Giovanni Bruno nel racconto e dalle voci tecniche di Gabriele “Ganga” Bruni - velista con due partecipazioni all’America’s Cup e coach della squadra olimpica italiana, in particolare del duo Tita-Banti, oro olimpico 2020 e 2024; è fratello di Francesco “Checco” Bruni, timoniere di Luna Rossa - Flavia Tartaglini , velista del windsurf, alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e istruttore per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle.

Al via su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell’ America’s Cup . Dal 22 agosto l’Italia torna a innamorarsi della vela, come succede per ogni appuntamento con le “barche volanti”. Sky, per l’occasione, si prepara a garantire una copertura eccezionale con circa 180 ore live e un canale interamente dedicato dal 29 agosto , Sky Sport America’s Cup (205).

Programma e copertura

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta tutte le regate della competizione con studi pre e post (che nei giorni di regata saranno due, sul canale 205 e spesso in simulcast su Sky Sport 24: alle 13.30, per lanciare la sessione di regate delle 14, e a fine regate, verso le 17), un inviato - Francesca Zambon per la prima parte della manifestazione, fino a settembre, e Sandro Donato Grosso per la seconda – oltre agli speciali di approfondimento.

Regate preliminari dal 22 al 25 agosto, Round Robin dal 29

La sfida italiana, anche per questa edizione, sarà rappresentata da Luna Rossa. Le regate preliminari si svolgeranno dal 22 al 25 agosto, con le telecronache di Giovanni Bruno e Flavia Tartaglini. Una settimana dopo inizia la vera sfida della Louis Vuitton Cup: il Round Robin si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, con semifinali dal 14 al 19 settembre e la finale dal 26 settembre al 5 ottobre. Chi si aggiudicherà il ruolo di sfidante ufficiale di Team New Zealand prenderà parte alla finale dell’America’s Cup, dal 12 al 21 ottobre. Non mancheranno le regate della Women’s America’s Cup (10-26 settembre) e la Youth’s America’s Cup (29 settembre – 13 ottobre). Inoltre, su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport, il racconto dell’America’s Cup non si fermerà mai, con aggiornamenti, collegamenti, highlights e interviste.