New Zealand non spreca il primo match point a disposizione e conquista l'America's Cup 2024. Al termine di una 9^ regata spettacolare in cui Britannia e Ben Ainslie hanno provato di tutto per prolungare la finale, cercando di difendersi in ogni modo possibile. New Zealand vince con un vantaggio di 37'' e chiude la finale sul 7-2. Si tratta della 3^America's Cup consecutiva (5^ totale) per i neozelandesi

Il racconto della 9^ regata

Partenza regolare da parte di entrambe le barche, con Britannia più aggressiva di New Zealand. L’imbarcazione inglese si mette davanti, ma sono i defender con un’accelerazione a prendere il comando al primo incrocio sfruttando il diritto di precedenza. I neozelandesi, come nelle 7^ e 8^ regata di ieri, scelgono il lato di destra sfruttando perfettamente le zone del campo di regata con maggior vento. Strategia che permette a New Zealand di arrivare alla prima bolina con 19". La differenza di velocità da parte dei defender fa la differenza: a metà della prima poppa New Zealand è avanti di circa 300 metri, con il vantaggio che al secondo gate si allunga a 22". A metà regata, nonché seconda bolina, Britannia prova a crederci, sceglie il lato destro del campo regata e si avvicina al team defender arrivando in contemporanea al terzo gate! Il lato di poppa non aiuta però gli inglesi. New Zealand gestisce meglio e ritorna a respirare con un vantaggio di 12". I vincitori della LVC ci provano, ma alla quinta boa New Zealand mantiene il controllo e con l'arrivo al sesto gate conquista l’America’s Cup con un vantaggio di 37".