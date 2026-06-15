Sarà Edoardo Bennato a scrivere e cantare l'inno dell'America's Cup di vela, le cui fasi finali si terranno nel Golfo di Napoli nel giugno del prossimo anno. Lo ha confermato il cantautore di Bagnoli a 'Il Mattino': "Ci sto lavorando da un anno, l'obiettivo è dare energia alla gente". Il sindaco Maifredi: "Persona iconica e rappresentativa della nostra terra"
Edoardo Bennato scriverà e canterà l'inno della Coppa America di vela, che si terrà nel Golfo di Napoli dal 10 al 18 giugno 2027. Lo conferma il cantautore a 'Il Mattino'. L'artista è nato a Bagnoli, base operativa della 38^ fase finale dell'America's Cup. "E' da più di un anno che sto lavorando ad un'ipotetica sigla dell'America's Cup. Si ritiene che sia un esperto di sigle. Ce la metto tutta e mi diverto". Bennato è stato l'autore e l'interprete, insieme a Gianna Nannini, di 'Notti Magiche', scritta in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. "Ho avuto la fortuna di nascere in questo posto e di viverci - ha detto Bennato -. E' da qui che traggo energia, carica e propositività. Scrivere la sigla di un evento sportivo, e per me non è la prima volta, ha l'obiettivo di dare energia agli altri. La musica assolve a questo scopo".
Approfondimento
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Manfredi (sindaco Napoli): "Bennato persona iconica per inno"
"Edoardo Bennato credo sia la persona più rappresentativa e iconica che possa cantare l'inno della Coppa America, perché è un grandissimo artista, cantò l'inno dei Mondiali di Italia '90, ed è uomo di quel territorio che ha sempre combattuto per il rilancio e il riscatto di Bagnoli e contro l'immobilismo. E' il cantore più naturale per un evento così importante". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla scelta, anticipata da 'Il Mattino', che sarà Edoardo Bennato a scrivere e cantare l'inno della Coppa America 2027 in programma a Napoli.