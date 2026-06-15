Sarà Edoardo Bennato a scrivere e cantare l'inno dell'America's Cup di vela, le cui fasi finali si terranno nel Golfo di Napoli nel giugno del prossimo anno. Lo ha confermato il cantautore di Bagnoli a 'Il Mattino': "Ci sto lavorando da un anno, l'obiettivo è dare energia alla gente". Il sindaco Maifredi: "Persona iconica e rappresentativa della nostra terra"

Edoardo Bennato scriverà e canterà l'inno della Coppa America di vela, che si terrà nel Golfo di Napoli dal 10 al 18 giugno 2027. Lo conferma il cantautore a 'Il Mattino'. L'artista è nato a Bagnoli, base operativa della 38^ fase finale dell'America's Cup. "E' da più di un anno che sto lavorando ad un'ipotetica sigla dell'America's Cup. Si ritiene che sia un esperto di sigle. Ce la metto tutta e mi diverto". Bennato è stato l'autore e l'interprete, insieme a Gianna Nannini, di 'Notti Magiche', scritta in occasione dei Mondiali di calcio del 1990. "Ho avuto la fortuna di nascere in questo posto e di viverci - ha detto Bennato -. E' da qui che traggo energia, carica e propositività. Scrivere la sigla di un evento sportivo, e per me non è la prima volta, ha l'obiettivo di dare energia agli altri. La musica assolve a questo scopo".