Su Sky e in streaming su NOW tutte le gare della competizione che si svolgerà per la prima volta in Italia, a partire dalle regate preliminari del 21-24 maggio 2026 a Cagliari, fino alla fase finale di luglio 2027 a Napoli

Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup. In attesa del via alla “Road to Naples” nel 2027, con la prima regata preliminare in programma nelle acque della Sardegna dal 21 al 24 maggio 2026, su Sky e in streaming su NOW sarà così possibile seguire tutti gli eventi: dalle future Regate Preliminari alla Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series, fino alla Louis Vuitton 38ª America's Cup Match che si svolgerà per la prima volta in Italia, dal 10 luglio 2027, con Napoli che si prepara ad accogliere il mondo della vela sulle sue splendide coste.

Su Sky anche la Women’s America’s Cup e la Youth’s America’s Cup Sky torna così a trasmettere tutte le emozioni di quella che si preannuncia come una delle edizioni dell’America’s Cup più memorabili dell'era moderna. Non mancheranno anche la Women’s America’s Cup e la Youth’s America’s Cup, entrambe in programma a giugno 2027.

Su Sky Sport una copertura unica Sky Sport racconterà tutte le fasi della competizione con una copertura editoriale unica, grazie alla competenza della squadra editoriale che, con il supporto della tecnologia, fornirà un racconto completo, trasversale e multipiattaforma, con aggiornamenti e notizie anche su skysport.it e sugli account social ufficiali Sky Sport: Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.

De Bellis, Sky: "Orgogliosi di raccontare ogni sfida" "L’America’s Cup torna nella Casa dello Sport di Sky - le parole di Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky Italia- e questa volta lo fa entrando nella storia: per la prima volta il trofeo più iconico della vela mondiale approda in Italia, a Napoli. Dopo le emozioni delle edizioni 2021 e 2024, siamo orgogliosi di accompagnare il pubblico in un evento che unisce innovazione, spettacolo e grande tradizione sportiva. Sarà anche un’occasione per mostrare al mondo la bellezza e l’unicità del Golfo di Napoli. Sky racconterà ogni sfida con la qualità, l’entusiasmo e la capacità narrativa che da sempre contraddistinguono i grandi eventi, portando gli spettatori dentro il vento, la tecnologia e l’adrenalina di una competizione unica al mondo".

Perrelli, AD America’s Cup Partnership: "Sky punto di riferimento trasmissioni sportive" "In tutto il mondo dell’America’s Cup- il commento di Marzio Perrelli, Amministratore Delegato dell’America’s Cup Partnership- si avverte l’entusiasmo che cresce lungo la ‘Road to Naples’ e, con la prima regata preliminare che avrà inizio in Sardegna il 21 maggio, siamo lieti di aver concluso l’accordo con Sky per la trasmissione di tutti gli eventi che precedono e includono la finale. Con una produzione e un commento di prim’ordine, Sky rappresenta il punto di riferimento nelle trasmissioni sportive, e non vedo l’ora di vedere la produzione complessiva di quella che si preannuncia come una delle più grandi regate dell’America’s Cup nei 175 anni di storia dell’evento". Leggi anche Casa dello Sport: ecco la grande estate italiana