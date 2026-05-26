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A Cagliari Luna Rossa ha fatto molto più che vincere

Flavia Tartaglini

Flavia Tartaglini

talent Americas Cup

©Getty

La prima uscita verso la 38ª America’s Cup lascia un messaggio chiaro: Luna Rossa c’è. A Cagliari il team italiano ha dominato con i senior e stupito con i giovani, mostrando solidità tecnica, profondità di progetto e un vivaio che non sembra più soltanto una promessa

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