visto dal talent
A Cagliari Luna Rossa ha fatto molto più che vincere
La prima uscita verso la 38ª America’s Cup lascia un messaggio chiaro: Luna Rossa c’è. A Cagliari il team italiano ha dominato con i senior e stupito con i giovani, mostrando solidità tecnica, profondità di progetto e un vivaio che non sembra più soltanto una promessa
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