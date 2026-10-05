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l'intervista

Pianosi, il domatore di kite surf: "Ma la velocità fa ancora paura"

Valentina Caruso

Riccardo Pianosi è il giovanissimo campione del mondo di Kite Foil, disciplina da poco diventata sport olimpico: “A Parigi ho visto un altro mondo, ora sogno la medaglia a Los Angeles”. Il matrimonio giovanissimo, il mito Pogacar e l'aspetto più delicato di una gara: “Saper gestire la velocità è la paura più grande”. Impegnato in questi giorni per il Sardinia Grand Slam a Quartu Sant'Elena, la sua intervista in esclusiva per Sky Sport

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