l'intervista
Zandalasini: "Titolo WNBA un sogno, ma il bronzo con l’Italia... Oggi sono serena"
Il titolo WNBA conquistato con le Golden State Valkyries, la medaglia di bronzo agli Europei con la Nazionale la scorsa estate e una nuova consapevolezza dentro e fuori dal campo. Cecilia Zandalasini ripercorre due vittorie speciali, racconta le differenze tra il basket americano e quello europeo e guarda alle prossime sfide dell’Italia
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi