Tutte le donne della Coppa America
Storie senza tempo di figure straordinarie, pioniere di uno sport che anche grazie a loro oggi prevede una presenza femminile fissa in Coppa America. Tra piantine portate in coperta, sfide impossibili, mariti ingombranti e misteri ancora non risolti, ecco la prima puntata di Highlanders, la nuova rubrica di Giovanni Bruno che ci racconterà le storie immortali dello sport
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